Frederico Varandas diz que título do Sporting "é exemplo para a sociedade que vai além do desporto"

Frederico Varandas considera que o título do Sporting "é um exemplo para a sociedade que vai muito além do desporto", numa altura em que "há sempre uma mancha negra" em vários setores do país.





"Quando vivemos num país onde as pessoas estão cansadas - estamos todos cansados -, porque há sempre uma mancha negra, seja na justiça, na saúde ou na política, sempre algo ligado à palavra corrupção, e ver que um clube como o Sporting venceu com menos dinheiro, menos recursos mas pela paixão, competência e nunca abdicando dos seus valores, isto é exemplo para a sociedade que vai muito além do desporto", disse o presidente leonino numa entrevista à SIC, que será divulgada na íntegra esta noite.