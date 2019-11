Frederico Varandas diz que Tony "representa muito do ADN do Sporting"

Frederico Varandas participou ontem no lançamento da biografia [‘Vontade de Vencer’] de António Bessone Basto – que conquistou mais de 1.500 títulos pelo Sporting, em diversas modalidades –, que decorreu no Pavilhão do Sport Algés e Dafundo. Uma cerimónia que contou com a presença de inúmeras figuras públicas, como o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, o presidente da Mesa da AG, Rogério Alves, ou dois campeões olímpicos da Maratona, Rosa Mota (Seul) e Carlos Lopes (Los Angeles). A iniciativa proporcionou o reencontro do presidente leonino com o seu antecessor na SAD, Sousa Cintra, e palavras elogiosas para Bessone Basto.

Varandas1 Varandas1

"Eu nunca vi, no lançamento de um livro, um pavilhão completamente cheio. Estão aqui mais de 2.000 pessoas. É sinónimo de que o António – o nosso Tony – é uma lenda do Sporting, do desporto português e, sem dúvida, representa muito o ADN do Sporting. É o ecletismo, um campeão e um atleta com uma alma invencível. É um orgulho, estar aqui", reconheceu Varandas à Sporting TV.

Bessone Basto mostrou-se orgulhoso: "É uma obra a pensar nos mais jovens, para perceberem que, com vontade, aqueles que são mais fracos conseguem suplantar os mais habilidosos".