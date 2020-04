Frederico Varandas é exemplo em Itália

O exemplo de Frederico Varandas na luta contra a pandemia do novo coronavírus continua a ser citado um pouco por todo o Mundo. Este sábado o jornal italiano 'Tuttosport', sediado em Turim, reproduz uma fotografia do presidente do Sporting a prestar serviço como médico no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa. A ligação a Cristiano Ronaldo aparece também em destaque.