Hugo Viana em Viena: arrancou a reunião para fechar Sporar

Hugo Viana está em Viena. A reunião com Slovan Bratislava para fechar Andraz Sporar arrancou há instantes com a presença do diretor desportivo do Sporting. Ao contrário, do que avançou Record avançou antes, o presidente do Sporting não está presente. As últimas arestas estão a ser limadas e é possível que sexta-feira o avançado, de 25 anos, já possa assistir ao dérbi no Estádio José Alvalade.





Identificado como a prioridade para reforçar o setor ofensivo do clube leonino, o internacional esloveno tem à sua espera em Lisboa um contrato válido para as próximas quatro temporadas e meia. Com outras ofertas em carteira, o atacante já manifestou a intenção de prosseguir a carreira no Sporting, e este trunfo foi devidamente explorado pelo líder leonino. Recorde-se que para assegurar o melhor marcador do campeonato eslovaco, a SAD leonina terá de investir uma verba a rondar os sete milhões de euros.Notícia corrigida às 14h18.