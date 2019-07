Frederico Varandas e o mercado: «É quase certo que vão chegar mais jogadores»

Em entrevista à Rádio Observador, Frederico Varandas afirmou que o plantel do Sporting ainda não se encontra fechado e que a chegada de mais jogadores poderá ser iminente. "É quase certo que vão chegar mais jogadores. Acima de tudo, mais do que falar de jogadores, asseguro a todos os sportinguistas que vamos ter um grupo de qualidade. À data de hoje, o mercado tem estado a decorrer de uma forma bastante positiva para o Sporting. Não podíamos estar mais preparados. Caso saia o jogador A, B, ou C, estaremos preparados para atacar o mercado", vincou o presidente leonino.





Sobre uma eventual proposta por Bruno Fernandes, Frederico Varandas revelou não ter recebido qualquer proposta formal pelo capitão do Sporting. "Poderá ser a venda mais cara do Sporting. A mais cara até agora foi João Mário, por 40 milhões. Só houve conversas (por Bruno Fernandes), por agora. Eu não ligo muito ao passado, nem ao futuro… eu ligo ao presente. Só posso dizer que caso saia um jogador que possa render muitos milhões aos cofres do Sporting, que estaremos preparados para atacar o mercado. Sempre de uma forma sustentada", sublinhou.Sem querer "apostar as fichas todas", o presidente do Sporting refere que o caminho que o clube leonino tem estado a traçar desde a sua chegada à presidência é "o caminho certo". "Para o Sporting crescer e aproximar-se dos seus rivais, tem de fazê-lo de uma forma sustentada. Eu não quero dar as fichas todas para o Sporting ser campeão e depois estarmos 12 anos sem ganhar. Para isso, é preciso fazê-lo passo a passo. O que estamos a fazer é o que tem de ser feito", frisou, afirmando que a luta pelo título continua a ser o grande objectivo do clube: "Todas as pessoas que constituem a estrutura do Sporting querem ser campeões no próximo ano. Anos após ano, temos de lutar. Hoje em dia, o Sporting é uma estrutura altamente competente. A nossa meta é fazer melhor que o ano passado e daqui a dois anos melhor ainda. Este é o trabalho que temos de fazer, sem demagogias", concluiu.