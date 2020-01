Frederico Varandas e Petrovic em tribunal no próximo dia 7 de fevereiro

Concluída a 22.ª sessão de julgamento do ataque à academia de Alcochete, sabe-se que Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Petrovic, ex-jogador dos leões, serão ambos ouvidos no Tribunal de Monsanto no próximo dia 7 de fevereiro.





Na altura, Frederico Varandas detinha o papel de diretor clínico do Sporting e estava presente no momento do ataque, onde é visível a sua presença através das filmagens registadas nas câmaras de segurança no complexo dos leões.Já Petrovic, na altura jogador do Sporting,Vasco Fernandes a deixar os invasores entrarem nos balneários, segundo o depoimento do secretário técnico dos leões: "Não feches a porta, eles que venham!", terá, alegadamente, dito o médio sérvio.