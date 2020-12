Frederico Varandas e quatro jogadores do plantel do Sporting incentivaram jovens na Academia

No Sporting manda a juventude e, por esse motivo, os leões aproveitaram para homenagear os seus jovens talentos, tanto os do plantel principal como aqueles que militam nos escalões de formação da Academia. Com efeito, em Alcochete teve lugar não só uma homenagem a Daniel Bragança e Gonçalo Inácio, que esta temporada se estrearam pelo plantel principal, como também realizou-se a primeira edição dos prémios Formação.





Quanto à dupla do plantel orientado por Rúben Amorim, Bragança e Inácio viram os seus nomes incluídos no quadro 'Os Melhores do Mundo Nascem Aqui', onde ficam registados todos os jogadores da formação leonina que têm os respectivos batismos pela principal equipa do clube.E Frederico Varandas aproveitou para apontar os exemplos do médio e central num discurso às várias equipas de formação do Sporting. "São o 13º e 14º jogador que em dois anos e três meses estrearam-se com a camisola do Sporting, jogadores esses formados aqui, na Academia. Diz muito da aaposta e do projeto desportivo deste Sporting. E quero que diga sobretudo a vocês, jogadores", sublinhou o presidente. Já Bragança fez questão de manifestar a sua alegria com o feito: "Sou mesmo muito feliz por ter ali o meu nome e por fazer acreditar estes miúdos e passar-lhes a mensagem que tudo é possível".Mais tarde, foi a vez de recordar a época 2019/20 e eleger o melhor golo e melhor defesa entre a formação do Sporting. Numa votação levada a cabo pelos colaboradores da Academia, Tomás Silva (médio e capitão da equipa B) recebeu o prémio Peyroteo das mãos de Palhinha e Francisco Silva (guarda-redes dos iniciados) foi premiado com o prémio Vítor Damas, entregue por Luís Maximiano.E depois dos prémios, foi a vez dos conselhos. "Têm todas as condições e mais algumas de poder chegar lá acima, com esta Academia fantástica não vos falta absolutamente nada. Quem dera a muitos atletas e crianças estarem no vosso lugar", sublinhou Palhinha, ao passo que Max admite ter alcançado um sonho ao ter envergado a braçadeira de capitão do Sporting, diante do Mafra: "Foi uma sensação única. Se calhar foi um sonho que tive, distante, não um sonho em que algum dia acreditei relamente, mas acabou por acontecer. Senti-me muito feliz e honrado".