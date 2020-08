Frederico Varandas e Rogério Alves visados em manifestação em Alvalade

Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Rogério Alves, líder da mesa da assembleia geral leonina, são os dois principais visados de uma manifestação que está a ter lugar nas imediações do estádio de Alvalade, na qual um grupo de adeptos exige as demissões dos dois dirigentes.





Num primeiro momento, a manifestação, com menos de meia centena de pessoas, realizou-se em frente ao escritório da sociedade de advogados de Rogério Alves, onde o causídico acabou por ser mesmo o principal contestado pelos cânticos de ordem.O grupo deslocou-se, depois, para as imediações do estádio, em concreto a rotunda Visconde de Alvalade, onde já é possível identificar cerca de 100 manifestantes, além de várias tarjas. Refira-se que está igualmente presente um largo contigente policial.