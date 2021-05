Frederico Varandas: «É uma maravilha sentir que existe uma única voz»

Frederico Varandas destacou esta terça-feira que o título de campeão europeu de futsal do Sporting, conquistado segunda-feira, representa aquilo que é o verdadeiro ADN do clube, "que não pode ser só no futebol".





"Na última vez que estive aqui, disse que mais importante do que os títulos vencidos em 2019 eram as medidas, para alguns invisíveis, que estavam a ser feitas. Passados dois anos e meio, estamos aqui novamente. Cada vez mais se percebe que o trabalho, quando é sério, quando há crer, paixão e coragem, os resultados surgem", disse o presidente do Sporting."Vou relembrar a conferência de antevisão do jogo, onde o melhor treinador de futsal do mundo, Nuno Dias, disse o seguinte: Estamos a viver provavelmente em 10 anos de Sporting, em termos de união e espírito de equipa. É um alívio, uma maravilha sentir que existe uma única voz. Não existem agendas próprias, mas sim uma única vontade: que o Sporting vença seja qual for a modalidade", frisou o líder dos leões.