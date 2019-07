Frederico Varandas em reunião com Manchester City

Frederico Varandas encontra-se esta terça-feira em Manchester, numa viagem que tem como propósito estreitar relações com o Manchester City tendo em vista a parceria acordada entre ambos os clubes e não para qualquer negociação com o United para a transferência de Bruno Fernandes, segundo apurou Record junto de fonte oficial do Sporting.





O líder leonino, que esteve reunido com Txiki Begiristain, o diretor para o futebol dos citizens, viajará depois diretamente para a Suíça, onde se juntará à equipa de futebol no estágio, a tempo de assistir aos dois jogos de preparação agendados.