Frederico Varandas: «Encaro esta fase com espírito de missão»

Frederico Varandas e Rogério Alves marcaram presença jantar dos cinquentenários que estão hoje a celebrar o...50º aniversário. Os dois dirigentes destacaram a importância deste grupo, e lembraram que a força do clube leonino está nos seus associados.

"É uma data marcante para este grupo que representa muito para os sócios do Sporting. O dever de qualquer órgão social é sempre respeitar e privilegiar os sócios e, como se dizia no exército, com os mais antigos aprende-se muito", afirmou o presidente leonino, à Sporting TV, onde também comentou a sua posição: "Esta é uma fase da minha vida, e encaro esta fase com espírito de missão. A nossa ideia é dar mais forças aos sócios pois eles são a razão de tudo isto".

O presidente da mesa da Assembleia Geral também destacou a importância do evento. "É um grupo que transmite a fidelidade e o amor ao clube que dura há 50 anos e, desta forma, já acompanharam vários ciclos de prosperidade e provação. É como um casamento", defendeu o advogado, também à Sporting TV, onde deixou um alerta: "Às vezes as dificuldades surgem, e as pessoas têm de estar unidas para lutar contra as dificuldades. Os cinquentenários são um exemplo que devemos seguir pois é com este amor ao clube que se ultrapassam as dificuldades".