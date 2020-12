Frederico Varandas: «Estamos cada vez mais próximos do Sporting que todos os sócios sonham»

O Sporting está próximo de colocar um ponto final em 2020, num ano em que a pandemia de Covid-19 provocou dificuldades de toda a ordem no mundo do desporto e demais sectores da sociedade. Em Alvalade, a direção presidida por Frederico Varandas não escapou às consequências e, por esse motivo, o presidente dos leões não tem dúvidas em considerar este "um dos anos mais desafiantes da história do Sporting". Ainda assim, aplaude a forma como o clube conseguiu dar a volta por cima.

"Mesmo perante uma pandemia, o Sporting aproveitou cada minuto deste ano. Não parámos de fazer as medidas estruturantes e essenciais para a modernização do clube, para o reforço da marca Sporting, para o reforço da Academia Sporting e para tornar cada vez mais as equipas do Sporting competitivas", começou por referir o líder, num curto vídeo emitido na Sporting TV, à margem da atribuição dos Prémios Stromp.

Tendo em conta os referidos motivos, Varandas não hesita em considerar que, ao longo dos últimos meses, o clube cresceu a toda a linha. "Foi um ano duro? Foi. Mas preparou-nos para o futuro. Não temos dúvidas de que o Sporting está cada vez mais próximo do Sporting que todos os sócios sonham e idealizam", apontou, com votos de "boas festas" aos sportinguistas.