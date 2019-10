Frederico Varandas: «Estamos envergonhados»

Desapontado com o desaire do Sporting diante do Alverca, Frederico Varandas enviou um aviso à navegação, considerando que os jogadores têm a obrigação de reagir.





"Não há muito a dizer. Não há desculpas para o que se passou hoje. Estamos envergonhados e este grupo tem de reagir. Tem a obrigação de reagir", declarou o líder leonino à saída do estádio após o duelo.