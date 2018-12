Frederico Varandas: «Estamos numa fase de grande dinâmica»

À margem do Natal Corporate, onde os principais patrocinadores do Sporting estão a conviver com dirigentes e atletas, Frederico Varandas passou uma mensagem de esperança e pediu o apoio dos adeptos. "Sinto-me feliz por ver a família reunida. Em setembro acreditámos que podíamos passar o Natal como iremos passar. Foram meses de imensa reestruturação e agora estamos numa fase de grande dinâmica. Agora peço aos sportinguistas que apoiem no estádio e no pavilhão", afirmou o líder leonino à Sporting TV.Os jogadores também marcaram presença em peso e, a grande maioria, não deixou de pedir o título como prenda de Natal. "Espero que sejamos campeões", frisou Battaglia, que também se revelou otimista em relação à recuperação: "Está a correr bem. Já ando e conduzo". Montero, Gudelj, Marcelo e Carlos Mané expressaram o mesmo desejo. Já Jovane reconheceu que marcou "um golaço" frente ao Rio Ave e prometeu continuar a fazer o seu melhor.O treinador, Marcel Keizer, desejou "muita saúde" a todos no Natal e ainda garantiu que a equipa "quer muito ganhar".