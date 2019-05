Frederico Varandas: «Sporting realizou a melhor época dos últimos 17 anos»

Bruno Fernandes saiu do autocarro com a Taça e foi a loucura dos adeptos do Sporting Bruno Fernandes saiu do autocarro com a Taça e foi a loucura dos adeptos do Sporting

A carregar o vídeo ...

Frederico Varandas, presidente do Sporting, mostrou-se feliz pela temporada do Sporting ao discursar esta segunda-feira na Câmara Municipal de Lisboa . O dirigente sublinhou que os leões ganham "muito mais" do que uma Taça de Portugal com o triunfo frente ao FC Porto."Obrigado por abrirem novamente as portas ao Sporting, é a terceira vez num mês, simplesmente fantástico. Aquela conquista foi mais do que uma Taça. Um realizador que pegasse no último ano do Sporting faria um belo filme, com um final lindo, cujos atores principais foram os jogadores. Lutaram até ao fim e foi mesmo no fim que venceram. O Sporting não venceu apenas um grande clube ou uma Taça: venceu muito mais do que isso. Provou que depois de estar débil, está de volta ao melhor nível. Ninguém mais do que os sportinguistas merece esta vitória. Partindo das piores condições, Sporting realizou a melhor época dos últimos 17 anos ao nível de títulos. E houve ambiente de rigor e estabilidade que permitiu tirar o melhor dos jogadores", começou por dizer Varandas.O presidente do Sporting garantiu ainda que, apesar do orgulho, a ambição está longe de terminar: "Sempre me incomodou quando ouvi: 'somos um clube diferente mas não vencemos nada'. Este Sporting demonstrou que é possível ser vencedor sem abdicar dos nossos valores. Este é o caminho que vamos percorrer. Alguns têm 'megafone', e falo de alguém que fala na televisão ou redes sociais, mas sportinguistas: mesmo que o megafone faça muito barulho, se a mensagem não for verdadeira, ninguém a segue. Há um ano era diretor clínico e agora sou presidente. Mas sou a mesma pessoa. E isso faz com que não perca o contacto com a realidade. O povo sportinguista segue a mensagem que este Sporting transmite. Estamos orgulhosos pelo que alcançámos mas queremos mais".