Frederico Varandas: «Este é o caminho»

Frederico Varandas partilhou esta tarde no Instagram a fotografia de um momento de união na equipa principal de futebol e legendou-a com uma mensagem sobre o rumo que pretende manter no clube. "É isto. Este é o caminho", escreveu o presidente do Sporting, que associou a publicação à hashtag '#EuSou', em alusão à campanha homónima dirigida aos sócios.



A imagem partilhada por Frederico Varandas retrata uma 'praxe' no balneário do Sporting. Sempre que há um aniversário, o grupo de trabalho forma um corredor por onde o aniversariante tem de passar, sujeitando-se ao 'tratamento' dos restantes companheiros. No caso, a imagem retrata Jovane Cabral a preparar-se para entrar no túnel, perante os sorrisos da restante equipa, Rúben Amorim incluído. Jovaner completou 22 anos no domingo, 14 de junho.



Esta terça-feira foi novamente dia de aniversário, desta vez de Tiago Tomás, que completa 18 anos.





