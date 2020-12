Frederico Varandas: «Este golo nunca seria anulado ao Benfica ou ao FC Porto»

Frederico Varandas voltou a criticar duramente a prestação do VAR no Famalicão-Sporting (2-2). No final do encontro, o presidente dos leões sublinhou o "golo limpo" de Coates no jogo desta noite e falou nos 4 pontos "retirados" aos verde e brancos. "Começam a tremer", atirou.





"Voltámos a ter um árbitro no VAR a ter influência num momento capital. Este lance final de anular o golo ao Coates, se fosse com um dos rivais, Benfica ou FC Porto, nunca seria anulado. Num jogo de futebol existem erros normais, o que me preocupa é a natureza e a forma como é visto o VAR. Este lance é um golo limpo. O que acontece é: 'vamos utilizar o VAR e encontrar algo que justifique o que anule o golo'. Com uma câmara microscópica, com uma ampliação de 64 vezes... este golo jamais seria anulado para os nossos rivais. Como presidente do Sporting custa-me ver 4 pontos retirados onde se utiliza mal o VAR. Já falei com o presidente do CA. Vêm os especialistas, vêem um frame em que o braço toca, mas o golo é limpo. Eram 4 pontos de avanço e começam a tremer. Mas quanto mais tremem mais força dão ao grupo", disse aos jornalistas.