Frederico Varandas: «Estou muito satisfeito!»

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, assistiu ao encontro com o Qarabag de um camarote mesmo por cima do banco de suplentes leonino, ao lado de Hugo Viana.No final do jogo, sem nunca esconder um sorriso rasgado, o líder leonino, de 39 anos, passou na zona mista do Estádio Olímpico de Baku – onde Nani e Carlos Mané falaram – e deixou escapar uma simples mas taxativa frase sobre tudo o que o Sporting fez ontem no Azerbaijão: "Estou muito satisfeito!", sublinhou Frederico Varandas, enquanto se dirigia em passo apressado para o autocarro que levaria a comitiva leonina rumo ao aeroporto.