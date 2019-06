Frederico Varandas: «Este ano vai ser recordado durante décadas»

Museu do Sporting tem seis novos troféus europeus



Frederico Varandas falou num 2018/19 "admirável e extraordinário" durante a cerimónia de entrega ao Museu Sporting dos seis troféus europeus conquistados pelo clube na última época - judo masculino, atletismo feminino, goalball masculino e feminino, futsal masculino e hóquei em patins masculino."É um orgulho, enquanto presidente do Conselho Directivo, estar nesta cerimónia em que celebramos seis títulos europeus para o Sporting. É um ano que vai ser recordado durante décadas, que foi admirável e extraordinário. É um ano em que o Sporting não só foi tão grande como os maiores da Europa como foi melhor que os maiores da Europa. Ser campeão europeu não é só competir com os maiores, também é ser melhor que os maiores. Isso deveu-se a um grupo extraordinário de treinadores e jogadores. Um grupo altamente competente e comprometido que soube honrar sempre a camisola do Sporting, que sabe a sua competência e que vai para além de qualquer planeamento e expectativa", começou por dizer o presidente leonino aos presentes, na primeira parte da cerimónia, no Auditório Artur Agostinho.Varandas destacou ainda a estrutura como tendo sido essencial para o sucesso dos atletas, assim como o apoio incansável dos adeptos e sócios: "Para atingir estes resultados, entra-se no campo do sacrifício. Estes títulos não se devem apenas aos jogadores e treinadores. Também se devem a uma estrutura invisível. Muitas vezes, encontramos adversidades e os atletas cedem psicologicamente, tremem. Estas vitórias acontecem porque há alguém que faz com que estas equipas não tremam. Esse alguém são os adeptos que puxam pelo Sporting em qualquer pavilhão. É de toda a justiça que estejam aqui reunidos os sócios que conseguiram estar em mais de 75 jogos no Pavilhão João Rocha. São adeptos que foram ao pavilhão e que viram vitórias, empates e derrotas, mas que estavam lá no jogo seguinte. Esse é o exemplo para todos os sócios do que é amar e seguir o Sporting. Em nome do Conselho Directivo, agradeço porque sem vocês não teria sido possível."