Frederico Varandas: «Futebol está abandonado, sem apoio do Estado»

Frederico Varandas considera que não faz sentido os jogos de futebol profissionais continuarem a ser disputados à porta fechada, criticando o Governo por permitir que os clubes acabem por ficar asfixiados devido à falta de receitas.





"O futebol está abandonado, sem apoio do Estado", considerou o presidente do Sporting numa entrevista à agência espanhola EFE, sublinhando que não existiria risco se os estádios recebessem 20 a 30 por cento da sua capacidade. Varandas diz mesmo que é "impossível" a sobrevivência económica dos clubes se esta restrição se mantiver durante muito mais tempo.Nesse sentido, Varandas critica a discrepância que existe com outras modalidades: "é absurdo que dentro de um mês se venha a disputar em Portugal competições como o MotoGP e Fórmula 1 e não possa haver público nos estádios, como acontece noutros espetáculos, como as touradas."O líder verde e branco acrescentou que "não fazem sentido os critérios que a Direção-Geral da Saúde tem aplicado", nomeadamente no que respeita às quarentenas. "Hoje já se sabe que a partir do 10.º dia em que o paciente testou positivo não existe risco de transmissão e em Portugal o doente continua ter de cumprir 14 dias de isolamento", apontou Varandas, pedindo uma uniformização europeia nesse sentido: "em Espanha ou Inglaterra os jogadores são isolados durante 10 dias".Também na condição de médico, o presidente do Sporting apelou a que se ouça a ciência: "Não se pode perder nunca o critério científico, o que está a acontecer devido ao ruído e à pressão, pois os verdadeiros grupos de risco são os idosos e os que têm já patologias associadas."