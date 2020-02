Frederico Varandas: «Golo do Portimonense foi festejado pela claque do Sporting»

Como tinha dito numa entrevista a Record, Frederico Varandas sublinhou que a sua direção terminou com o "negócio" de revenda de bilhetes das claques do Sporting e lamentou que uma das respostas destes grupos organizados de adeptos tenha sido torcer contra a própria equipa.





"Acabámos com o negócio deles. O que estão estas direções a fazer? O golo do Portimonense foi festejado pela claque do Sporting. Temos uma claque que deseja que o Sporting perca. A maioria depois meteu aqueles senhores no sítio. Mas jogar em casa nestas condições?", lamentou o presidente leonino numa entrevista à TVI.