Frederico Varandas: «Gostava que Rúben Amorim fosse bem tratado pelo nosso país»

Rúben Amorim mereceu uma palavra especial por parte de Frederico Varandas, presidente do Sporting que lamenta que o técnico que contratou em março de 2020 tenha sido mal tratado em determinados momentos desta temporada, em clara alusão não só aos castigos aplicados, mas também pelas sucessivas críticas e 'sequelas' que a falta do nível IV da UEFA precipitou.





"O nosso treinador é daquelas pessoas que do ponto de vista técnico… Todos já se renderam. Gostava que fosse bem tratado pelo nosso país. Tantos países que amam futebol gostariam que ele tivesse a sua nacionalidade. Ele é português! Seja um miúdo de 3 anos a um senhor de 80, todos sentem que tem uma energia positiva. Estou farto de ver este filme de inveja, em que quando vão para fora passam a ser os maiores", atirou o líder leonino.Depois de falar do comandante da equipa, Varandas personificou a glória em mais dois nomes, primeiro no capitão Coates e depois no diretor-desportivo Hugo Viana."A seguir tenho de cumprimentar o nosso capitão. E sobre ele só tenho uma coisa a dizer: respeito, muito respeito. O restante grupo: a melhor maneira de definir a união é olhar para meninos de 17, 18, 19 anos que tiveram de crescer à força, que tiveram de se tornar homem, mas depois olho para o outro lado e vejo homens que jogaram com a alegria de miúdos", prosseguiu, rematando com o ex-futebolista: "Foi um pilar indispensável da conquista deste título. Sem ele não teríamos conseguido. Foi sempre humilde, discreto, leal, calmo… Em cerca de 90% das situações [risos], mas dando sempre uma palavra certa no momento certo."