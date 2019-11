Frederico Varandas imune a medos e pressões: «Não vamos ceder nem recuar»

Frederico Varandas garantiu que esta direção do Sporting vai manter este rumo, que entende ser fundamental para encurtar as distâncias para Benfica e FC Porto. Na gala 'Rugidos de Leão', em Leiria, o presidente leonino sublinhou que medos ou pressões não o vão demover.





"Quando ando na rua muitas pessoas me abordam e pedem para não desistir, outros perguntam-me se não tenho medo. Sabem que quando tive o privilégio de servir o país no Afeganistão aprendi que a pergunta 'se temos medo' pouco interessa. A pergunta que realmente importa é se vamos recuar, ceder ou deixar de fazer o que temos de fazer. E meus senhores... a resposta é não. Não, não vamos ceder; não, não vamos recuar; não, não nos faltará coragem e força para continuarmos o rumo que o Sporting tem de percorrer. Estes orgãos sociais nunca desistirão de lutar pela estabilidade que é crítica para recuperarmos o atraso de décadas que temos para os nossos rivais!", referiu Varandas no seu discurso aos sportinguistas,