Frederico Varandas: «Keizer foi sempre um senhor, até na saída»

Frederico Varandas falou pela primeira vez da saída de Marcel Keizer do comando técnico do Sporting, agradecendo ao treinador holandês pelo trabalho realizado em Alvalade.





"Nós entendemos que hoje se fecha um ciclo. Marcel Keizer entrou no Sporting em novembro de 2018. Lembramo-nos muito bem de como estava o clube naquele momento, lembramo-nos que quase nenhum treinador queria vir para o Sporting no momento em que o clube se encontrava. Marcel Keizer teve a coragem de o fazer. Cumpriu a missão com distinção, esteve cerca de um ano no Sporting, venceu dois títulos. O Sporting está agradecido pelo que Marcel Keizer fez. Fecha-se um ciclo. Foi sempre um grande senhor, até na saída foi um senhor", afirmou à margem da Cimeira de Presidentes da Liga.