Frederico Varandas: «Keizer não acreditava em Pedro Mendes»

Numa entrevista à SIC, Frederico Varandas explicou por que motivo Pedro Mendes, avançado dos sub-23, não foi inscrito na Liga. Recorde-se que o ponta de lança marcou na estreia na Liga Europa, pelos leões."É preciso contar a história, não é por marcar golaços. Ele já fez vários golaços. Quem faz a escolha dos jogadores na pré-época é o treinador. Keizer não acreditava em Pedro Mendes. Uma opinião... quando Keizer sai, no último dia de apresentação das listas houve muitas decisões nesse dia em contrarrelógio. Se tivéssemos as condições atuais, faria todo o sentido tê-lo nessa lista. Fizemos um trabalho muito bom mas não foi perfeito, cometemos vários erros. A escolha foi do treinador mas havia que mudar logo a lista sem o novo treinador estar escolhido. Mas não é por aí que as coisas vão correr mal", vincou.Varandas falou ainda do despedimento do holandês: "Keizer teve dificuldades em adaptar-se ao futebol português. Não saiu após a Supertaça. Foram depois de vários sinais, mais do que perder, foi a forma como perdíamos, não tínhamos controlo. Apesar dos títulos que ganhou, estava na hora... Os adeptos querem é ganhar. Eu ando na rua e adeptos dizem-me: 'presidente, olhe para os nossos rivais, para a máquina do nosso rival da Segunda Circular'. Eu já vi essa máquina mas pergunto: quantos anos é que demorou a montar essa máquina. Nós estamos a montar a máquina. Muitos não perguntam porque essa máquina do rival demorour a vencer? Não é numa época que se monta a máquina..."