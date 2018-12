Frederico Varandas: «Na campanha só pensavam no 3.ª lugar e hoje acreditam no título»

Frederico Varandas, no jantar 'Corporate' realizado no Casino do Estoril, fez um balanço positivo dos seus primeiros meses de trabalho e augurou um futuro risonho para os leões."É graças aos sponsors que o Sporting cresce e vai continuar a crescer. Este é um ano atípico, díficil, e mesmo assim temos uma sala cheia de patrocinadores, creio que é um sinal de confinaça num futuro risonho e é isso que o Sporting vai ser", começou por afirmar o presidente dos leões, antes de sublinhar o que a sua direção já fez: "Tomámos posse há três meses e agora está concluída a primeira fase da reforma e reestruturação. Esta direção não olha a caras, acredita na competência, não faz à força ou com barulho, baseia-se na competência. Foi assim em todas as áreas do futebol ao marketing, mas de grosso modo a restruturação está feita".Em seguida, falando individulamente de cada modalidade, não deixou de reforçar a candidatura ao título no futebol. "Vamos acabar este ano como acreditei que estávamos, a lutar pelo título, no futebol, futsal e no hóquei em patins. No andebol fizemos hsitória a nivel de clube e de país, no voleibol nunca tínhamos ido tão longe na Taça Challenge... Isto é um sinal de competência. Na campanha lembro-me de sócios a dizer que só pensavam no terceiro lugar e hoje dizem-me que acreditam no título. Foi devolvido o orgulho e isso deixa-me satisfeito, tanto dentro como fora do campo. Entrámos numa nova fase de grande dinâmica, numa fase de onda verde, onde o futebol vai ajudar e fazer o que as modalidades já fazem", acrescentou o médico, que ainda deixou uma palavra de apreço aos seus colaboradores: "Quero agradecer aos atletas, treinadores e a todos os membros do staff pois tenho muito orgullho em liderar esta máquina feita de soldados como vocês. Hoje, graças a vocês, o Sporting está de pé, saúdável e cheio de força".