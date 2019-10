Frederico Varandas não foi ao balneário após a derrota com o Alverca

Claque do Sporting volta a pedir demissão de Varandas Claque do Sporting volta a pedir demissão de Varandas

A carregar o vídeo ...

Apesar do ruído provocado pela derrota diante do Alverca, os minutos que se seguiram ao final da partida de quinta-feira nada tiveram de diferente, em relação a encontros anteriores.Quer isto dizer que no interior do balneário do Sporting estiveram apenas os elementos da equipa técnica e os futebolistas que participaram no jogo.Frederico Varandas, Hugo Viana e Roberto Severo estiveram numa zona reservada, mas não foram ao balneário passar qualquer mensagem ou reprimenda. O que havia a dizer cara a cara foi dito ontem na Academia.