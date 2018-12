Frederico Varandas: «Não se passa do oito para o 80 num dia»

O presidente do Sporting destacou esta terça-feira que o clube viveu um ano "muito difícil" e sublinhou que não é possível passar do "oito para o oitenta num dia", considerando existir agora estabilidade para encarar o futuro com otimismo."Foi um ano muito difícil para o Sporting", afirmou Frederico Varandas durante a cerimónia de entrega dos troféus relativos à 55.ª edição dos Prémios Stromp, num hotel em Lisboa, considerando que o universo leonino pode atualmente sentir "otimismo", mas reconhecendo as "limitações e deficiências do Sporting". "Não se passa do oito para o 80 num dia", vincou.Segundo o dirigente, "graças à serenidade, estabilidade e paz que se vive agora no clube, é possível começar a pensar no futuro, guiado pela competência, seriedade e rigor".Varandas apontou ainda para o projeto de requalificação da academia do clube, a que apelidou de "casa das máquinas", que vai avançar já em 2019 e agradeceu a união que se vive entre todos os sportinguistas.- Atletas do ano: Ângelo Girão (hóquei patins) e Maria Siderot (judo).- Futebolista: Bruno Fernandes (futebol masculino).- Revelação: Jovane Cabral (futebol masculino).- Academia: Miguel Luís (futebol masculino).- Técnico: Nuno Cristóvão (futebol feminino).- Coordenador: Rafael Lucas Pereira (râguebi).- Especial - Serviços relevantes: Sportinguistas que apoiaram juridicamente o clube na crise de 2018.- Saudade: Armando Lacerda.- Sócio do Ano/Dedicação: Sócios- Mundial: Érica Gomes (atletismo paralímpico), João Soldado (ténis mesa paralímpico), João Vaz (natação adaptada), Tiago Santos (kickboxing), Diogo Abreu, Pedro Ferreira e Diogo Ganchinho (ginástica), Filipa Mendonça (padel).- Europeu: equipa Goalball Paralímpico, equipa feminina atletistmo - pista, equipa feminina altetismo - corta mato, equipa masculina atletistmo - corta mato, equipa feinina atletismo sub20 - pista, Nélson Évora (atletismo), Samuel Santo (bilhar), André Santos (kickboxing), Ricardo Fernandes (kickboxing), Adolfo Barão (kickboxing), João Costa (tiro), equipa sub17 de hóquei patins, João Fernando (judo), André Sousa, Pany Varela, Pedro Cary e João Matos (futsal), Vítor Hugo e Henrique Magalhães (hóquei patins), equipa masculina sénior futsal, equipa masculina judo, Luís Gonçalves (atletismo paralímpico), Carolina Duarte (atletismo paralímpico), e Carina Paim (atletismo paralímpico).