Frederico Varandas: «Não se vence à custa do grito»

Frederico Varandas falou das reformas que está a levar a cabo em Alvalade sublinhando saber "o que é preciso para tornar o Sporting num crónico candidato a ser campeão"."Temos um rumo. Estamos a implementar reformas no futebol profissional, de formação, modalidades, toda a máquina empresarial. Não se vence à custa do grito, na base da ameaça, com demagogia, com venda de ilusões. Pois as ilusões desiludem sempre as pessoas quando a realidade bate à porta. Mas também não se vence a bater com a mão no peito no dia de jogo quando se trabalha mal durante a semana", afirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa onde falou sobre a situação do Sporting "A camisola tem sempre obrigação de ganhar, mas as camisolas não vencem jogos. Não é por vestir uma camisola que o jogador joga 10 vezes mais. É a qualidade que nos faz ganhar, a qualidade vem do trabalho sério e competente. Sem estabilidade ninguém vence. Veja os anos de estabilidade dos nossos rivais e quantos anos demoraram a vencer"."Estamos seguros deste rumo. Sabemos o que é preciso para tornar o Sporting num crónico candidato a ser campeão e não vamos vacilar. Não foi por ter vencido a Taça da Liga que alterámos um milímetro da estratégia. Mas também não alterámos na primeira derrota. É um ponto importante para funcionários, atletas, sócios, adeptos. Quando se tem um rumo bem definido não se treme, não se recua na primeira queda. Se mudarmos de rumo à primeira dificuldade, nunca vamos chegar a lado algum. Nunca. Se continuarmos a mudar, tudo, as pessoas, com histeria, pânico, este clube nunca mais sai desta espiral, deste ciclo vicioso de quase duas décadas que vai destruindo o nosso clube. A nossa missão, de todos estes senhores, é entregar aos sportinguistas um clube muito melhor do que o que recebemos"."Que todos estejamos cientes da dimensão da nossa missão enquanto sócios deste clube, que merece o melhor que cada sócio tem para dar. O futuro é Sporting, Sporting sempre".