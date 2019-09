Frederico Varandas não vai ao Rugido Minhoto

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, não vai marcar presença no 9.° Convívio de Sportinguistas do Minho agendado para domingo. A organização do Rugido Minhoto explicou que o Sporting cancelou a agenda do responsável máximo dos leões para o dia de amanhã, de forma a ficar próximo da equipa na véspera de defrontar o Desportivo das Aves para o campeonato.





"Cabe-nos informar que o 9.° Convívio Sportinguistas do Minho que se realiza amanhã [domingo] não contará com a presença do Presidente do Sporting Clube de Portugal. A nossa equipa principal começa agora um novo ciclo, com uma nova liderança e precisa de toda a nossa força e apoio mas também da presença do nosso Presidente. O jogo em Vila das Aves, onde muitos de nós marcaremos presença é já na segunda-feira e por isso fomos informados que o nosso Presidente desmarcou toda a agenda deste domingo para poder estar junto da equipa neste momento tão importante. O restante programa mantém-se inalterado. Sporting Sempre", informou a organização do evento leonino.