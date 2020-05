Frederico Varandas no hospital: o que lhe diziam os doentes e o quadro do Benfica que desapareceu

Frederico Varandas voltou a exercer como médico no Hospital das Forças Armadas durante o estado de emergência, no combate à pandemia, e passou por episódios curiosos, que fez questão de revelar. Desde logo o facto de ser reconhecido pelos pacientes.





"Ser médico é uma profissão que quem o é nunca deixa de o ser. Foi arregaçar as mangas, vestir a farda e voltar. O facto de ser presidente do Sporting tornava as coisas, ao nível da vida hospitalar, um pouco mais animadas. É engraçado que, mesmo só pelo olhar, muitos doentes reconheciam-me. ‘Desculpe lá, você não é o Dr. Varandas?’ E eu disse ‘Sou, sim senhor’. ‘Epá, então depois temos de tirar uma selfie, nem que seja com distância!'" (risos)", contou o presidente do Sporting numa entrevista à SIC.Varandas recordou ainda um quadro do Benfica que misteriosamente desapareceu: "O primeiro serviço de urgência, aquilo era uma sala de médicos, acho que de enfermagem, de ortopedia ou urologia, não sei, e tinha um quadro do Benfica. Quando cheguei, a minha primeira medida foi organizar-me, com o meu computador, e depois olhei para a parede... Não sei o que aconteceu, mas o quadro desapareceu (risos)."