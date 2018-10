Frederico Varandas: «Nunca entrarei no balneário»

Frederico Varandas deixa este sábado bem claro o corte com o passado, garantindo que com ele na presidência do Sportinfg não haverá o "espectáculo diário" que era protagonizado por Bruno de Carvalho.Nessa mudança de paradigma, o presidente do Sporting fala da relação com o plantel. "Como presidente, nunca entrarei no balneário, é uma área de jogadores; tal como eles nunca entrarão numa área de presidente. Também nunca farei uma crítica aos jogadores publicamente; porque essa será feita cara a cara", diz em entrevista ao 'Expresso', explicando ter sido esse o motivo para a primeira conversa com o grupo após as eleições ter decorrido no auditório.Varandas refere também que não se vê a ficar no Sporting "20, 30 anos", por ser "independente", assegurando ficar "feliz quando aparecer alguém melhor".O presidente do Sporting acrescenta que "as redes sociais são o submundo" e quantos os programas telivisivos é claro: "Jamais um sportinguista receberá de mim uma diretriz para dizer isto ou aquilo. Isso é indigesto, gosto de pensamento livre, mesmo que critiquem o Sporting. É horrível, não é do século 21 e até é humilhante para o comentador. Eu acredito na democracia".