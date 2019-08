Frederico Varandas: «O foco é a Liga mas a nossa ambição tem de passar pela projeção europeia»

Frederico Varandas, presidente do Sporting, reagiu ao sorteio da fase de grupos da Liga Europa apontando ao objetivo da qualificação.Através do site dos leões, o dirigente salientou que este sorteio "faz fixar com grande objectivo a passagem à fase a eliminar", sublinhando de seguida a necessidade de afirmação no panorama internacional."O grande foco é e sempre será a Liga NOS e já o próximo jogo frente ao Rio Ave, mas a nossa ambição tem de passar cada vez mais pela projeção europeia", concluiu.Recorde-se que o Sporting integra o Grupo D com PSV Eindhoven (Holanda), Rosenborg (Noruega) e LASK (Áustria).