Frederico Varandas: «O que não podemos cumprir, não prometemos»

Um almoço promovido pelo grupo Cinquentenários contou com a presença dos órgãos sociais do Sporting. O presidente do clube leonino, Frederico Varandas, esteve num restaurante na zona de Monsanto, em Lisboa, acompanhado por Rogério Alves (presidente da Mesa da Assembleia Geral) e Joaquim Baltazar Pinto (presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar).

O líder leonino saudou o convívio e explicou a razão da sua presença. "Foi uma das nossas promessas em campanha, que se vencêssemos estaríamos neste almoço. O que não podemos cumprir, não prometemos. É um orgulho enorme estar aqui. Foi o meu avô que transmitiu o sportinguismo lá em casa e praticamente a quatro gerações. A minha geração não é a vossa, mas isto é o Sporting! Contamos com vocês para transmitir aos mais novos as ideias, os valores e a história do clube", afirmou, citado no site do Sporting.

O presidente dos Cinquentenários, Carlos Araújo Sequeira, agradeceu a presença dos dirigentes e presenteou-os com medalhas e livros.