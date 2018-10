Frederico Varandas: «Os casos do Benfica são uma vergonha para o futebol português»

Frederico Varandas não tem dúvidas: os processos nos quais o Benfica está envolvido mancham a reputação do futebol nacional."Os casos do Benfica - os emails, o e-toupeira, tudo isso - são uma vergonha para o futebol português", referiu o presidente do Sporting numa entrevista ao 'Expresso' que será publicada no sábado.Convidado a comentar o facto de a SAD encarnada ter sido acusada pelo Ministério Público, Varandas disse saber de "coisas" e deixou claro que já transmitiu tudo aos organismos competentes."Eu ando no futebol há alguns anos e obviamente presenciei e sei de coisas. Já contei tudo o que sabia às instituições do futebol português: FPF, Liga e Associação Portuguesa dos Árbitros de Futebol. E acredito que se vai fazer justiça. Digo-lhe mais: tenho a certeza que o futebol português jamais voltará a ser o mesmo, o dirigismo mudará, tudo será muito mais transparente. Na cimeira dos presidentes da Liga eu disse que ia arrumar a minha casa, mas que eles também tinham de arrumar a casa deles. Nós vamos ser implacáveis na defesa da transparência", concluiu o dirigente.