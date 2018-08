Frederico Varandas prosseguiu o périplo pelo país e ontem compareceu no Núcleo do Sporting de Portalegre. Em declarações a Record, o candidato à presidência mostrou-se radiante com a forma como tem corrido a campanha e frisou a confiança de que o seu nome é, neste momento, o mais forte entre os candidatos.

"Vejo que, cada vez mais, a onda continua a crescer. É gratificante ver isto. Quero ouvir o máximo de sócios possível, sentir como é ser sócio à distância. Infelizmente, ainda estamos a cinco semanas das eleições... Se sinto que sou o rosto mais forte? Sinto. Aliás, a razão para tal é que os outros é que falam de mim. Não me preocupo com o que eles fazem e dizem. O meu rumo e o da minha equipa sei qual é", sublinhou Varandas, prometendo novidades em relação ao seu projeto, ao longo das próximas semanas, no futebol, área comercial e da marca Sporting.

Continuar a ler