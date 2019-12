Frederico Varandas: «Pagámos o que outros deveriam ter pago»

Frederico Varandas sublinhou que a atual direção do Sporting tem tomado "várias medidas muito pouco populares mas necessárias e boas" para o clube. No seu discurso na gala dos 'Prémios Stromp', o presidente leonino deixou críticas à anterior administração."Enquanto uma direção tiver como prioridade a sua própria reeleição, o Sporting não volta ao topo. O momento exige que se olhe para o futuro do Sporting e não para medidas 'paliativas' de curto prazo que não são mais que 'empurrar com a barriga' os problemas que herdámos e que se arrastam há anos. Quando esta direção anunciou em outubro, que anos depois, o Sporting voltou a estar em cumprimento com a banca isso não se deveu apenas a reuniões e a muita conversa entre o Sporting e as entidades bancárias. Existia uma dívida vencida de 40 milhões euros que implicou um acordo dificil entre as partes para a sua regularização obrigando, naturalmente, a um esforço financeiro do Sporting. Pagámos o que outros deveriam ter pago", vincou Varandas.Apesar dos sete títulos europeus na temporada passada, Varandas diz que "mais importante foram as medidas estruturais e reformistas que foram e que estão a ser tomadas, muitas delas invisíveis à maioria dos sócios". "Para quem tem memória selectiva ou mesmo total falta de memória, recordo que há um ano e meio este clube perdeu, entre rescisões e vendas com a corda na garganta, cinco dos seus jogadores mais valiosos com perdas financeiras de dezenas de milhões de euros. Foi uma brutal dupla perda: desportiva e financeira que mataria muitos clubes por esse mundo fora! Mas ainda um mês antes do horrível ataque de Alcochete já a anterior administração, encostada às cordas e afogada em dívidas, tinha levantado a conta reserva dos bancos para pagar salários!"Varandas lembrou ainda que "falar em apostar e investir na formação do Sporting não é só dar entrevistas": "apostar na formação significou investir a sério e dotar o recrutamento com os meios necessários. Significou remodelar três campos cuja tempo de vida já tinha terminado há 10 anos. Significou remodelar toda a área profissional e da formação da academia. E significou iniciar ainda este ano a remodelação das infras-esruturas no pólo universitário. Isto é o que já foi feito e está a ser feito. Trabalho invisível hoje para muitos, mas visível para todos daqui a uns tempos."