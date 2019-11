Frederico Varandas: «Passar a fase de grupos é o nosso objetivo»

Sporting parte para a Noruega com Wendel de regresso



Sporting parte para a Noruega com Wendel de regresso

"Passar a fase de grupos é o nosso objetivo." As palavras são de Frederico Varandas esta quarta-feira à partida para a Noruega. O presidente dos leões, que enfrenta uma onda de contestação por parte de alguns adeptos, liderou a comitiva do Sporting que viajou hoje para a Noruega, onde vai disputar a 4.ª jornada da Liga Europa.Para o jogo desta quinta-feira, frente ao Rosenborg, do Grupo D da Liga Europa, Silas convocou 20 jogadores, entre os quais Wendel, que está de regresso após ter sido afastado por motivos disciplinares.A partida está agendada para as 17h55 de amanhã.