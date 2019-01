Frederico Varandas: «Percebo a emoção que leva algumas pessoas a dizer disparates»

Árbitro anulou segundo golo ao Sp. Braga após indicação do VAR e minhotos ficaram furiosos Árbitro anulou segundo golo ao Sp. Braga após indicação do VAR e minhotos ficaram furiosos

Frederico Varandas deixou, de forma indireta, críticas às palavras de Luís Filipe Vieira e António Salvador, que após os respetivos jogos apontaram o dedo às arbitragens."Há ttês formas de lidar com a derrota: com dignidade, olhando para dentro, a versão histérica, e admito a frustração de perder uma final em casa mais do que uma vez, e depois a versão cobarde, que é refugiarmo-nos em outras pessoas, em linhas... neste momento, com o VAR a arbitragem está muito melhor do que sempre foi. O que me preocupa é ver um presidente dizer que um determinado árbitro não pode voltar a apitar e hoje ter a notícia que esse árbitro pede uma licença por tempo indeterminado. Isto é que não pode voltar a acontecer. Há um tempo que não pode voltar atrás. Não vamos deixar que isto volte para trás", começou por dizer o presidente do Sporting aos jornalistas após o triunfo dos leões nos penáltis, na segunda meia-final da Allianz Cup.Perante as críticas minhotas ao árbitro, Varandas foi taxativo. "O Sp. Braga não foi prejudicado neste jogo. Há um penálti claríssimo sobre o Coates, há uma falta antes que antecede o golo do Sp. Braga, bem anulado", vincou, continuando: "Percebo a fase emocional que leva algumas pessoas a dizer disparates. Há várias formas de lidar com a derrota, eu fico frustrado com elas mas olho para dentro. VAR é importantíssimo para o futebol português. Mas há que melhorar a qualidade de árbitro, dirigentes e treinadores."