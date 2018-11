Frederico Varandas: «Peseiro é um bom homem, mas a decisão é minha»

O presidente do Sporting, Frederico Varandas esclareceu este sábado o 'timing' da demissão de José Peseiro, afirmando que não foi de madrugada, e sublinhou que "não toma decisões a quente"."José Peseiro reuniu-se comigo às 10 da manhã de sábado no Estádio de Alvalade e nessa altura entendi que o melhor era José Peseiro não continuar. Peseiro é um bom homem, merece todo o meu respeito, deu o melhor... Mas a decisão é minha. Quando estávamos a acertar a rescisão de contrato, telefonaram-me do departamento jurídico por causa de uma cláusula de rescisão de confidencialidade, que era prática do clube e que estaria a incomodar José Peseiro e eu disse que aqui há cláusulas de confidencialidade. O Sporting não paga para silenciar ninguém", disse à partida para Ponta Delgada, onde domingo o Sporting defronta o Santa Clara."Há pessoas incomodadas com a minha decisão, mas estranho as palavras do vice-presidente da ANTF , porque nas últimas 5 épocas Peseiro não completou nenhuma e não ouvi esse senhor falar. Enquanto presidente do Sporting faço e farei o que entender ser melhor para o clube", afirmou