Frederico Varandas: «Pinto da Costa respondeu porque tocámos no seu ponto fraco»

Questionado sobre as palavras que Pinto da Costa proferiu sobre si, Frederico Varandas deixou claro que o presidente do FC Porto apenas respondeu porque o Sporting "tocou na sua ferida".





"Penso que o senhor Pinto da Costa não me respondeu por achar ou não que foi penálti ou beneficiado. O presidented do FC Porto respondeu porque tocámos no ponto fraco, na sua ferida, que são os valores. Valores que o Sporting tem e ele não tem", começou por dizer o líder leonino antes da viagem para os Açores, onde amanhã o Sporting defronta o Santa Clara.Pinto da Costa havia ainda afirmado que Varandas "foi o único que beneficiou com o Ataque a Alcochete", o que deixou o presidente do Sporting indignado: "é lamentável ver o senhor a colar-se e a defender quem fez aquele ataque. Mostra o que é enquanto homem e a sua índole."