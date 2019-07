Frederico Varandas: «Por muita que seja a pressão, não vamos quebrar»

Frederico Varandas esteve esta terça-feira na apresentação do relógio comemorativo dos 113 anos do Sporting, uma parceria com a Tag Heuer, e aproveitou o slogan da marca '#DontCrackUnderPressure' para fazer uma analogia com o clube de Alvalade.





"Trata-se de um relógio lindíssimo, não só o relógio é lindo como também gosto particularmente daquela frase, '#DontCrackUnderPressure'. É assim que o Sporting vai ser cada vez mais, por muita que seja a pressão, não vamos vacilar, não vamos quebrar", garantiu o presidente dos leões.