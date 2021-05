Frederico Varandas: «Quando entrei no autocarro é que percebi o que tínhamos conseguido»

Frederico Varandas admitiu que tem estado nas nuvens com a conquista do título pelo Sporting.





"Têm sido dias magicos. Durmo sempre bem mas desta vez tinha medo de acordar. Será um sonho? Quando entrei no autocarro é que percebi o que tínhamos conseguido. Dedico o título às gerações que nunca viram o Sporting campeão", disse o presidente leonino numa entrevista à SIC:"A classe política devia por os olhos no exemplo do Sporting. Muito mais que a fama e dinheiro, as pessoas seguem os valores e as pessoas seguiram o Sporting pela coragem. "Quando vivemos num país onde as pessoas estão cansadas - estamos todos cansados -, porque há sempre uma mancha negra, seja na justiça, na saúde ou na política, sempre algo ligado à palavra corrupção, e ver que um clube como o Sporting venceu com menos dinheiro, menos recursos mas pela paixão, competência e nunca abdicando dos seus valores, isto é exemplo para a sociedade que vai muito além do desporto", acrescentou Varandas."Eu cresci a ouvir 'você é uma pessoa séria. não tem hipóteses no futebol pois aquilo é só bandidos, é só corruptos'. Nós provámos o contrário, o Sporting não tem de se impor, temos adversários que merecem todo o nosso respeito e são gigantes. O Benfica e o FC Porto são gigantes, são duas instituições enormes que merecem todo o nosso respeito, mas nós distinguimo-nos. O Sporting tem de ter a inteligência de saber distinguir essas instituições de quem as dirige, não posso cometer esse erro pois seria uma injustiça para os milhões de adeptos do FC Porto e do Benfica. Se o Sporting é grande muito se deve aos nossos rivais", vincou.