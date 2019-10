Frederico Varandas: «Recuperar a equipa B é essencial para a formação do Sporting»

Frederico Varandas foi esta quinta-feira recebido por Pedro Proença na sede da Liga Portugal, num encontro em que foram discutidos temas como a violência no futebol e também o regresso da equipa B do Sporting. Citado pelo site da Liga, o presidente leonino salientou a importância do retorno da equipa secundária dos leões."Recuperar a equipa B é essencial para o projeto da formação do Sporting. Após um ano de trabalho interno estamos prontos para relançar a equipa B", começou por dizer Varandas, lamentando o fim da mesma em 2017/18: "Destruir é fácil e rápido. Construir demora tempo e exige trabalho. A equipa B estará de volta no próximo ano." Já o líder da Liga não escondeu o contentamento por esta "vontade expressa do Sporting em contar novamente com uma equipa B". "Este é um sinal inequívoco da valorização que o jovem jogador português tem na equipa B", vincou Proença.Relativamente ao tema da violência no desporto, Varandas garantiu que "o Sporting, como clube, não vai enfiar a cabeça na areia e fingir que nada se passa". "Esperamos que outras instituições sigam o nosso caminho. A violência no desporto não é um problema do Sporting, mas do futebol português. Lutamos e lutaremos sempre por um melhor futebol", referiu o responsável máximo dos leões. Proença, por seu turno, afirmou que "a Liga estará na primeira linha de combate aos excessos cometidos nos estádios": "O Futebol Profissional precisa de tranquilidade e tudo faremos para ajudar os clubes que queiram pacificar o futebol".