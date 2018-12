Frederico Varandas reitera aposta na ginástica durante festa de Natal da modalidade

Frederico Varandas marcou presença na festa de Natal da ginástica do Sporting - um sarau que contou com cerca de dois mil atletas -, onde fez questão de sublinhar que esta modalidade continuará a ser uma aposta da atual direção."Um prazer estar neste sarau como presidente do Sporting. Fiz muitos saraus destes enquanto atleta, a professora Olga foi minha professora em 1982, durante muitos anos, e passados 36 estou aqui enquanto presidente. A ginástica é uma modalidade com muita história no Sporting e vai continuar a ser", vincou o presidente leonino durante a cerimónia no Pavilhão João Rocha, que contou com uma casa bem composta.O responsável máximo verde e branco entregou presentes da fundação Sporting a várias instituições de solidariedade.