Frederico Varandas rende homenagem a Maradona

Maradona só defrontou uma equipa portuguesa e só esteve uma vez em Portugal. Em setembro de 1989, quis o destino que o Sporting encontrasse o Nápoles na 1.ª eliminatória da Taça UEFA. A 1.ª mão foi em Alvalade terminou 0-0. O Sporting rende homenagem ao génio argentino, que morreu quarta-feira aos 60 anos, e Frederico Varandas, presidente do clube leonino, publicou um post no Instagram a lembrar esse célebre dia. Precisamente a capa do jornal Sporting desta quinta-feira.