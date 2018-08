Frederico Varandas acredita que tem um ponto forte: o saber. "O que me distingue é o meu conhecimento na área do futebol", frisou, no Núcleo de Sesimbra, ladeado por membros da sua direção (Miguel Afonso, Pedro Lencastre e Miguel Nogueira Leite) e onde recordou, com aplausos, Hilário, ex- jogador dos leões que ontem fez 60 anos. Hoje, vai a Portalegre (21 horas).