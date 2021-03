Frederico Varandas: «Rúben Amorim é um treinador brilhante, leal e um homem com princípios»

Frederico Varandas mostrou-se bastante feliz pela renovação contratual de Rúben Amorim, falando mesmo num "dia feliz para o Sporting". O presidente leonino deixou elogios ao seu técnico, falou num "homem brilhante e leal" e assegurou que o prolongamento da ligação entre ambos se deve ao exemplo que transmite, que no seu entender é "extremamente importante" por trabalhar diariamente com muitos jovens.





"Enquanto presidente do Sporting, estou muito feliz, porque é um dia feliz para o Sporting. O que nos fez estar aqui há um ano a assinar contrato com este treinador são as mesmas coisas que nos levam a redobrar a confiança nas mesmas pessoas. O treinador Rúben Amorim é um treinador brilhante, leal e um homem com princípios. Estas qualidades são para nós muito importantes, ainda para mais num treinador que lida com jovens, miúdos que ainda não estão formados como homens. É extremamente importante ter um treinador que dá o exemplo como ele dá. É um dia muito feliz para o Sporting, estou convicto de que este é o homem certo para continuar a fazer este clube crescer e ser mais competitivo", disse, à Sporting TV.