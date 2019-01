Frederico Varandas: «Se não fosse o VAR este título não teria ido para o Sporting»

Árbitro consultou as imagens e assinalou penálti para o Sporting Árbitro consultou as imagens e assinalou penálti para o Sporting

Frederico Varandas salientou a importância do vídeo-árbitro (VAR), considerando que o mesmo foi essencial para repôr a verdade, referindo-se ao lance do penálti assinalado a favor dos leões nos descontos, que permitiu empatar e depois triunfar no desempate por penáltis ( 3-1 )."Nesta final ficou bem patente a importância do VAR. Se não fosse o VAR este título não teria saído ao Sporting. E falo de um jogo em que houve excelente arbitragem, em que aquele lance é difícil de ver mas é indiscutível e o VAR assinalou. Graças a Deus o VAR está para ficar", referiu o presidente leonino aos jornalistas.Varandas elogia a raça dos seus jogadores, lembrando, por exemplo, que André Pinto e Petrovic jogaram com lesões na segunda parte, entre outras contrariedades: "No dia da meia-final o nosso treinador perdeu um familiar, não dando nenhum treino entre a meia e a final, tivemos 48 horas de repouso, tivemos jogadores com fraturas no nariz. Foram verdadeiros leões. Tudo nos aconteceu e este título é do Sporting. Foi possível porque o Sporting tem um grupo muito forte e saudável. Sinto um orgulho enorme, porque sei o cansaço com que entraram."O líder verde e branco lembrou ainda a recuperação encetada pelo clube nos últimos tempos: "quero dedicar este título aos sócios e ao próprio Sporting. Um clube que passou o que passou nos últimos meses deu uma demonstração de força. Um clube a quem davam meses e anos para recuperar e cá estamos."