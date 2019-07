Frederico Varandas: «Se o mercado podia fechar já? Era bom, era bom...»

Frederico Varandas não escondeu a satisfação pelo apoio que recebeu por parte dos adeptos leoninos, à margem de um churrasco promovido pelos próprios adeptos do clube antes do encontro com o Liverpool "Sinto muito carinho. Estes três dias junto desta comunidade têm sido inesquecíveis. São um exemplo de demonstração de amor pelo clube. É uma comunidade que está muito longe do seu Sporting, mas conseguem estar sempre interessados pelo clube. Foi uma receção inesquecível. É a demonstração de que o Sporting é um clube de dimensão mundial. É enorme, gigante. Os jogadores e treinadores que não conhecem tão bem sentem realmente a dimensão de um grande clube como o Sporting", afirmou o presidente do emblema leonino, falando depois sobre as reuniões nos EUA : "Esta é uma das medidas que sempre quisemos conciliar: a parte desportiva com a valorização da marca Sporting. É uma preocupação desta direção. Temos uma comunidade com milhares de portugueses, com peso empresarial e muito amor pelo seu clube, e é um dever do Sporting tornar o clube mais próximo da comunidade. Vamos ganhar com isto".Quanto ao encontro com os atuais campeões europeus, Frederico Varandas disse tratar-se de mais um encontro de pré-época mas lembrou a importância para a marca Sporting. "É mais um treino. Jogaram com Dortmund, Sevilha e agora Sporting. É onde queremos estar. É um mercado muito importante para nós, mas também de valorização e reposicionamento do Sporting. Não é por acaso que o Liverpool joga com aquelas duas grandes equipas e também com o Sporting", revelou.Sem poder fugir à questão primordial sobre o mercado de transferências, Frederico Varandas pediu para que os sportinguistas mantenham a tranquilidade. "Somos um clube que está sujeito ao mercado. Vivo muito bem com o mercado. Que todos os sportinguistas estejam tranquilos, se porventura sair alguém, virá alguém com qualidade. Se podia fechar já? Era bom, era bom…", concluiu.